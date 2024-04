Vizzly biedt een low-code oplossing voor het bouwen van klantgerichte dashboards, die hetzelfde niveau van flexibiliteit biedt als een intern ontwikkelingsproces met minimale technische overhead. Met Vizzly heeft u de mogelijkheid om verbinding te maken met elke SQL-database of API en het dashboard naadloos in te sluiten als een React- of Vue-component. Omdat het product door middel van code zeer uitbreidbaar is, heeft u volledige controle over het product en de gebruikerservaring die u creëert.

