Stel je een enorme bibliotheek voor die duizenden van je boeken kan bevatten, in een handige volgorde geplaatst, met je aantekeningen in de marge. Dankzij de nieuwste technologie is deze bibliotheek een realiteit en altijd bij de hand, waar u ook bent of welk apparaat u ook gebruikt. PocketBook Cloud is een platformonafhankelijke service die uw e-reader, Android- of iOS-smartphones, tablets en pc combineert en alle apparaten in één enkel ecosysteem koppelt. Hiermee kunt u e-bookbestanden, uw leesposities en persoonlijke instellingen synchroniseren. Met andere woorden, u kunt een boek starten op de e-reader, doorgaan op uw mobiele telefoon en vervolgens weer terugkeren naar PocketBook, zonder tijd te verspillen met het zoeken naar de juiste pagina, het wijzigen van het lettertype of andere instellingen. De PocketBook Cloud online service is gemaakt om de beste leeservaring te bieden aan gepassioneerde boekenliefhebbers van over de hele wereld.

Website: pocketbook.ch

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PocketBook Cloud. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.