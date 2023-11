1paragraph is een reader voor ePubs en webpagina's. Voor elke tekst wordt de laatste alinea die u hebt gelezen opgeslagen, wordt die alinea in de bibliotheekweergave weergegeven en wordt naar die alinea gescrolld wanneer u het boek opent. In de bibliotheekweergave worden teksten gesorteerd op het tijdstip waarop ze voor het laatst zijn gelezen.

Website: 1paragraph.app

