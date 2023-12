Bookship is een sociale leesapp waarmee mensen hun leeservaringen kunnen delen. Of u nu een geweldige roman leest met uw beste vriend in het hele land, een zakenboek met uw collega's, of deelneemt aan een boekenclub in de buurt, Bookship verrijkt uw leeservaring en uw relaties.

Website: bookshipapp.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bookship. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.