"MANGA Plus by SHUEISHA" is de officiële mangalezer van Shueisha Inc. en is wereldwijd verkrijgbaar. We publiceren de grootste manga ter wereld, zoals Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach en andere meer. Je kunt de nieuwste hoofdstukken van de beste manga GRATIS, DAGELIJKS en GELIJKTIJDIG lezen met de release in Japan!!

Website: mangaplus.shueisha.co.jp

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MANGA Plus. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.