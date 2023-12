Photobucket is een Amerikaanse website voor het hosten van afbeeldingen en video's, een webservicesuite en een online community. Photobucket host meer dan 10 miljard afbeeldingen van 100 miljoen geregistreerde leden. Het hoofdkantoor van Photobucket bevindt zich in Denver, CO. De website werd in 2003 opgericht door Alex Welch en Darren Crystal en ontving financiering van Trinity Ventures. Het werd in 2007 overgenomen door Fox Interactive Media. In december 2009 verkocht Fox's moederbedrijf, News Corp, Photobucket aan de mobiele imaging-startup Ontela in Seattle. Ontela hernoemde zichzelf vervolgens tot Photobucket Inc. en blijft opereren onder de naam Photobucket. Photobucket wordt veel gebruikt voor zowel persoonlijke als zakelijke doeleinden. Links van persoonlijke Photobucket-accounts worden vaak gebruikt voor avatars die worden weergegeven op internetforums, opslag van video's, insluiten op blogs en distributie in sociale netwerken. Afbeeldingen die op Photobucket worden gehost, worden vaak gelinkt aan online bedrijven, online veilingen en websites met geclassificeerde advertenties zoals eBay en Craigslist. Met ingang van 30 juni 2017 heeft Photobucket zijn gratis hostingservice stopgezet en is een jaarabonnement van $ 99 vereist om externe links naar alle gehoste afbeeldingen mogelijk te maken, of een jaarabonnement van $ 399 om het insluiten van afbeeldingen op websites van derden mogelijk te maken, zoals persoonlijke blogs en forums. Deze beleidswijziging, die zonder voorafgaande kennisgeving werd doorgevoerd, is zeer controversieel. Als gevolg hiervan moeten gebruikers die voorheen op Photobucket vertrouwden voor het vrijelijk hosten van inhoud die is ingesloten op forums, blogs en websites, ofwel het jaarabonnement betalen (voorheen waren daar geen kosten aan verbonden), ofwel overstappen naar een andere server van derden (waarvan er vele ook sluiten diensten afsluiten of gaan betalen; Tinypic, dat gratis bleef onder het eigendom van Photobucket, werd in 2019 gesloten) en maakt elke link (potentieel duizenden) opnieuw voor elke foto die eerder aan Photobucket was gekoppeld.

Website: photobucket.com

