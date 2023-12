Pepper Cloud is een eenvoudig te gebruiken, alles-in-één verkoop-CRM voor kleine en middelgrote ondernemingen. Pepper Cloud CRM helpt het MKB door leads, verkoopkansen, klantinteractie en omzetprognoses naadloos te beheren. Pepper Cloud is volledig geïntegreerd met WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp en vele andere tools. Met Pepper Cloud hoeft u uw verkoopgegevens niet in meerdere Excel-sheets, telefoonberichten of e-mails te beheren. Met de CRM beschikt u over één platform van waaruit u uw verkopen en klanten kunt beheren.

Website: peppercloud.com

