Officiële Movim Pod, gehost in Duitsland Movim is een sociaal en chatplatform dat fungeert als frontend voor het XMPP-netwerk. Eenmaal geïmplementeerd biedt Movim een ​​complete sociale en chatervaring voor de gedecentraliseerde XMPP-netwerkgebruikers. Het kan eenvoudig tegelijkertijd verbinding maken met meerdere XMPP-servers. Met een eenvoudige configuratie kan het ook worden beperkt tot één XMPP-server en zal het dan als een krachtige frontend ervoor fungeren. Movim is volledig compatibel met de meest gebruikte XMPP-servers zoals ejabberd of Prosody.

Website: mov.im

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Movim. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.