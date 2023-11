CBC Music is een Canadees FM-radionetwerk dat wordt beheerd door de Canadian Broadcasting Corporation. Vroeger concentreerde het zich op klassiek en jazz. In 2007 en 2008 schakelde het netwerk over naar een nieuw formaat voor "muziek voor volwassenen" met een verscheidenheid aan genres, waarbij het klassieke genre over het algemeen beperkt was tot de middaguren.

Website: cbc.ca

