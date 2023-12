Radio Essex is een onafhankelijk lokaal radiostation dat via DAB en Mid en South Essex via FM uitzendt naar Essex, Engeland, vanuit studio's in The Icon Building aan de kust van Southend, eigendom van de Adventure Radio Group.

Website: radioessex.com

