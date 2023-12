Virgin Radio UK is een nationaal Hot Adult Contemporary radiostation in het Verenigd Koninkrijk dat op 30 maart 2016 werd gelanceerd en eigendom is van Wireless Group, die zelf een dochteronderneming is van News Corp.

Website: virginradio.co.uk

