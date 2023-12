Discovery+ (uitgesproken als Discovery Plus; gestileerd als Discovery+) is een streamingdienst die eigendom is van Discovery, Inc. De dienst richt zich op feitelijke programmering uit de bibliotheken van de belangrijkste zendermerken van Discovery, evenals op originele series (vaak met spin-offs van bestaande programma's). van de netwerken van Discovery) en andere verworven inhoud. Het werd voor het eerst gelanceerd in India op 23 maart 2020. Het breidde zich uit naar het VK en Europa via een rebranding van de bestaande Dplay-platforms, en werd op 4 januari 2021 gelanceerd in de Verenigde Staten.

Website: discoveryplus.com

