Volledig beheerde TiDB-service. Profiteer van de enorme schaal en veerkracht van TiDB-databases in een volledig beheerde service. TiDB (/’taɪdiːbi:/, "Ti" staat voor Titanium) is een open-source, gedistribueerde NewSQL-database die Hybrid Transactional and Analytical Processing (HTAP)-workloads ondersteunt. Het is MySQL-compatibel en biedt horizontale schaalbaarheid, sterke consistentie en hoge beschikbaarheid. TiDB kan on-premise of in de cloud worden ingezet.

Website: pingcap.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan TiDB Cloud. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.