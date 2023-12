Marfeel is een contentanalyseplatform dat uitgevers en mediabedrijven helpt hun verkeer, lezers en abonnees te begrijpen. Het platform van Marfeel helpt uitgevers synergieën en afstemming tussen teams op te bouwen met op data gebaseerde beslissingen om het volledige potentieel van hun inhoud en doelgroepen te ontsluiten. Met het hoofdkantoor in Barcelona en kantoren in New York en Bogota heeft Marfeel meer dan 60 professionals in dienst. Marfeel werkt sinds 2011 samen met de uitgeverij- en advertentietechnologiesector en is een Google Certified Publishing Partner, een officieel lid van IAB en Prebid.org, en blijft nieuwe technologie voor uitgevers ontwikkelen.

Website: marfeel.com

