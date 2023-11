LocalStack is een cloudservice-emulator die in één container op uw laptop of in uw CI-omgeving draait. Met LocalStack kunt u uw AWS-applicaties of Lambdas volledig op uw lokale machine uitvoeren zonder verbinding te maken met een externe cloudprovider! Of u nu complexe CDK-applicaties of Terraform-configuraties test, of net begint te leren over AWS-services, LocalStack helpt uw ​​test- en ontwikkelingsworkflow te versnellen en te vereenvoudigen.

Website: localstack.cloud

