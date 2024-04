We verenigen de volledige workflow van het beheren en boeken van ruimte voor moderne organisaties en teams, zodat iedereen in een mum van tijd, op elk moment en zonder moeite de gemakkelijkst mogelijke toegang krijgt tot ruimte, sport en evenementen. Locaboo is het toonaangevende platform voor locatiebeheer voor ruimtevaart, sport en evenementen in Europa. Ons platform is klaar voor gebruik voor werkruimtes, vergaderruimtes, coworking, sportfaciliteiten en onderwijsinstellingen, maar ook voor cultuur- en evenementenruimtes, wagenpark en nog veel meer...

Categorieën :

Website: locaboo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Locaboo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.