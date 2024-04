myOnvent is een uitgebreid en innovatief online evenementen- en communityplatform met uitgebreide ervaring met het hosten van een breed scala aan evenementen online of als een hybride component voor persoonlijke evenementen (academische conferenties, exposities en beurzen, virtuele conferenties en meer). Het platform van myOnvent kan worden gebruikt als een eenmalig evenement, als een virtuele ontmoetingsplaats waar gebruikers 24/7/365 naar kunnen verwijzen om alle gearchiveerde evenementmedia te bekijken, of volledig geïntegreerd in de dagelijkse communicatie van uw bedrijf als een interne werkplek. Onze klanten hebben verschillende achtergronden, variërend van grootschalige internationale bedrijven (Equinor, Visma), tot lokale bedrijven en regionale gemeentehuizen, tot VN-agentschappen (ITU) en nog veel meer.

Categorieën :

Website: myonvent.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan myOnvent. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.