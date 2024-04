ExpoSim is een innovatief virtueel evenementenplatform met interactieve functies waarmee u boeiende evenementen kunt organiseren. Met aanpasbare virtuele 3D-stands, livechat en video en gedetailleerde rapporten over bezoekersbetrokkenheid is ExpoSim perfect voor het hosten van virtuele exposities, beurzen en meer. Onze voornaamste waarde ligt in het bieden van een naadloze, probleemloze evenementbeheerervaring die de betrokkenheid en zichtbaarheid van bezoekers maximaliseert. We onderzoeken ook de implementatie van metaverse om ons platform naar een hoger niveau te tillen.

Website: exposim.io

