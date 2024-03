Timely Event Ticketing-software is een full-service webgebaseerd ticketingsysteem voor evenementen. Neem de controle over de ticketverkoop voor evenementen. Verkoop tickets online en aan de kassa, voor zowel virtuele als persoonlijke evenementen. - verhoog het websiteverkeer en breng uw merk naar een hoger niveau met een white-label oplossing waarmee u de controle heeft over de branding van uw evenement. - ondersteunt alle soorten evenementen, zoals kunst, muziek, sport en toerisme. - compatibel met elk type evenementenlocatie: theaters, musea, lokale attracties, festivals en meer. - eenvoudig in te stellen, te leren en te gebruiken. - mobielvriendelijk. - eenvoudig en veilig afrekenen. - realtime rapportage en analyse.

