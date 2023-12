Het Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) fungeert als uw alles-in-één hub voor inzichtgestuurde marketing, verkoop en klantenservice. Met een verrijkt klantbeeld, dat in realtime wordt onderhouden en op alle platforms toegankelijk is, kunt u klanten echt begrijpen en betrekken om winstgevende groei te stimuleren. De onboarding-, implementatie- en strategische adviesdiensten van Lexer helpen eventuele hiaten in de middelen van uw team op te vullen om een ​​soepele, succesvolle CDXP-adoptie te garanderen. KLANTGEGEVENSPLATFORM > Met een van de eenvoudigste integraties in de branche kan Lexer’s CDP uw gegevens moeiteloos combineren, opschonen, standaardiseren en verrijken tot één bruikbaar, enkel beeld van de klant. Onze tools en ons team helpen u het IQ van uw klant te verbeteren met AI-aangedreven voorspellende analyses, gegevensverrijking door derden en gerichte klantonderzoeken. MARKETING > Met de marketingoplossing van Lexer kunt u snel de juiste klanten, berichten, advertentiemateriaal en kanalen voor uw marketingcampagnes identificeren. Onze gebruiksvriendelijke tools zijn ontworpen voor zakelijke gebruikers (niet voor datawetenschappers) en stellen u in staat zeer gerichte campagnes via elk kanaal te orkestreren, waardoor verspilling wordt verminderd en de betrokkenheid wordt verbeterd. Met effectieve tools om veranderingen bij te houden en de impact te kwantificeren, kunt u eenvoudig de waarde van uw marketingactiviteiten aantonen. RETAIL > De retailoplossing van Lexer begeleidt verkoopmedewerkers door interacties met elke klant om de relevantie en impact van de winkelervaring te verbeteren. Met volledige klantprofielen kunt u authentieke relaties op schaal opbouwen. Met toegang tot gedetailleerde aankoopgeschiedenissen en voorkeursinformatie kunt u de klantervaring op maat maken, gegevens vastleggen die traditioneel verloren gaan, weloverwogen productaanbevelingen geven en de volgende beste acties configureren voor consistent hoogwaardige betrokkenheid. SERVICE > De serviceoplossing van Lexer brengt alle klantgegevens, inboxen, workflows en feedbackformulieren samen om geïnformeerde, volledig gecontextualiseerde service-interacties mogelijk te maken. Met toegang tot rijke inzichten over de persoon achter elk serviceverzoek kan uw team elk gesprek aangaan met de volledige context die ze nodig hebben om consistente service van hoge kwaliteit te bieden. Met vooraf geconfigureerde next-best-acties voor veelvoorkomende verzoeken kunt u de reacties van agenten sturen en personalisatie op schaal realiseren. Wij zijn een particulier, in Australië opgericht bedrijf met een team van meer dan 100 mensen die met meer dan 150 merken in Australië, Azië en de VS werken.

