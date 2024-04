Leevia is het eerste Italiaanse platform waarmee je online wedstrijden kunt creëren, beheren en monitoren in overeenstemming met de Italiaanse regelgeving inzake prijsvragen en de Europese wet inzake privacy (GDPR). Het levert diensten aan marketing- en communicatiebureaus en grote merken om gekwalificeerde leads te verzamelen, de gemeenschap te betrekken en merkbekendheid te creëren op Instagram, Facebook en Twitter. De oplossingen van Leevia zijn al overgenomen door leiders op de Italiaanse markt zoals RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli en LG. De producten van Leevia's platform zijn onderverdeeld in 4 suites: * Growth Suite, om de bestaande gebruikersdatabase uit te breiden en de gemeenschap te segmenteren. Alle producten uit de suite (Giveaway, Instant Win, etc.) kunnen via API worden geïntegreerd. * Awareness Suite, om de merkbekendheid te vergroten. Het vlaggenschipproduct van de suite is de Instagram-wedstrijd die is geïntegreerd met het sociale netwerk van dit moment. * Engagement Suite, om bestaande gebruikers te betrekken. Onder de producten Quiz en Polls. * Gamification Suite, om het conversiepercentage van campagnes voor het genereren van leads te maximaliseren.

Website: leevia.com

