Laat uw nieuwsbrieflijst groeien en betrekken. Rewards Fuel helpt u meer marketingdoelen te bereiken in minder tijd door deelnemers verschillende manieren te bieden om mee te doen. Als je een wedstrijd rechtstreeks op Facebook of Instagram organiseert, blijft er veel op tafel liggen als het gaat om deelname, verificatie en meting. Met Rewards Fuel kun je kiezen uit meer dan 34 verschillende deelnamemethoden (of acties) bij het maken van je wedstrijd, zoals je deelnemers vragen je te volgen op Instagram of Twitter om mee te doen, een bestand te uploaden om mee te doen, je te abonneren op je nieuwsbrief of YouTube-kanaal, naar je Etsy-winkel, bekijk je Shopify-pagina, download je app om te winnen en meer. Met Rewards Fuel zijn uw wedstrijden eenvoudig aanpasbaar, zodat u creatief aan de slag kunt. Bovendien ontvangt u gedetailleerde wedstrijdstatistieken die u kunt afdrukken of e-mailen, locaties kunt targeten en blokkeren van deelname, digitale en fysieke prijzen kunt toekennen en meer.

Website: rewardsfuel.com

