Sweep is het duurzaamheidsdatamanagementplatform. De marktleidende, door AI aangedreven software helpt organisaties alle niet-financiële gegevens binnen hun bedrijf en waardeketen te begrijpen, zodat ze de toenemende openbaarmakingsvereisten kunnen beheren en actie kunnen ondernemen om duurzame bedrijfsdoelen te bereiken. Sweep, mede opgericht door Rachel Delacour, Yannick Chaze en Raphael Guller, werkt samen met ondernemingen, middelgrote en financiële instellingen over de hele wereld, met klanten als L'Oréal, Lacoste en Hewlett Packard. Sweep is B Corp-gecertificeerd en lid van de Carbon Pricing Leadership Coalition van de Wereldbank, France Invest en The International Emissions Trading Association.

Website: sweep.net

