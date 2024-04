Fyre is een marketingtool die speciaal is gemaakt voor de blockchain-industrie. Op basis van het Hypersign-protocol en persoonlijke en sociale referenties stelt Fyre bedrijven in staat volgers op cultniveau te ontwikkelen door middel van explosieve realtime promoties met behulp van sociale media-explosies, sweepstakes, wedstrijden, verwijzingsprogramma's en meer. Het is Web3-compatibel en gebouwd op Public Key Encryption. Fyre helpt u veilig ‘veerkrachtige en betrouwbare gemeenschappen’ op te bouwen. Met Fyre kunnen blockchain-projecten community-evenementen organiseren zoals: * Speel om te verdienen * Sweepstakes * Weggevertjes * Competities * Luchtdruppels * MEME/Sticker-wedstrijden * Gemeenschapsopbouwende activiteiten * Aangepaste campagnes

Website: fyre.id

