PromoSimple is een webgebaseerde applicatie die websites, merken en blogs eenvoudige oplossingen biedt voor het creëren, beheren en synthetiseren van gegevens voor online weggeefacties, sweepstakes en wedstrijden. Het kerndoel van PromoSimple is om het voor bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun respectieve klantenbestand te behouden en te laten groeien door middel van toestemmingsmarketing via het gebruik van weggeefacties en promoties. PromoSimple-klanten kunnen aangepaste deelnameformulieren maken om promoties uit te voeren die het aantal likes op Facebook en Instagram, vermeldingen en volgers op Twitter, e-mailabonnees en een breed scala aan aanvullende acties vergroten. PromoSimple is effectief, toegankelijk, efficiënt en gemakkelijk te gebruiken.

Categorieën :

Website: promosimple.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PromoSimple. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.