IPaidThat is software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om alle facturen automatisch in de brievenbussen te verzamelen. Als sommige ervan niet naar een mailbox worden verzonden, gaat de software ze zoeken op de websites van de providers. Het importeert ook banktransacties, om gegevens te vergelijken en te zien of alles goed overeenkomt. Indien een onderbouwingsdocument ontbreekt, wordt er een melding verzonden. Er is ook een mobiele app beschikbaar om declaraties te scannen en te importeren door een foto te maken.

Website: ipaidthat.io

