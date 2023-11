MakerCase is een webgebaseerde applicatie voor het ontwerpen van dozen of projectkoffers voor lasersnijders en CNC-routers. MakerCase draait in een webbrowser en genereert automatisch een blauwdruk voor het snijden op basis van gebruikersspecificaties. De gebruiker voert de gewenste doosafmetingen en materiaaldikte in, en MakerCase genereert automatisch een driedimensionaal model van de doos dat vrij kan worden gedraaid. Met MakerCase kunnen gebruikers dozen maken met platte randen of in elkaar grijpende randen met behulp van vingerlassen. MakerCase kan ook open en gesloten dozen genereren. Wanneer het doosontwerp voltooid is, vlakt de MakerCase het driedimensionale model af tot een blauwdruk en genereert het een SVG- of DXF-bestand dat rechtstreeks naar een lasersnijder of CNC-router kan worden verzonden. Voor het snijden kan MakerCase de kerf- of laserstraalbreedte compenseren of dogbone-filets toevoegen aan de binnenhoeken voor CNC-frezen.

Website: en.makercase.com

