Penpot is het eerste Open Source ontwerp- en prototypingplatform bedoeld voor cross-domein teams. Penpot is niet afhankelijk van besturingssystemen, is webgebaseerd en werkt met open webstandaarden (SVG). Voor iedereen en ondersteund door de gemeenschap.

Website: penpot.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Penpot. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.