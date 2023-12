Inperium Sell is een perfect uitgebalanceerd verkoop-CRM. U krijgt de functies die u nodig heeft om uw bedrijf op te schalen zonder dat onnodige complexiteit u in de weg staat, tegen een fractie van de kosten van traditionele CRM's. Inperium Sell stelt uw verkoopteams in staat zich te concentreren op het binnenhalen van deals in plaats van het bestrijden van ingewikkelde menu's en interfaces. Orchestreer uw verkoopproces, geniet van volledige transparantie in de pijplijn, verenig klantcommunicatiekanalen en automatiseer offertes, facturering en facturering met een oplossing die eenvoudig kan worden geïntegreerd in uw bestaande IT-ecosysteem, waardoor een snelle time-to-value en een duurzaam rendement op uw investering worden gegarandeerd.

