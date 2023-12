Highrise is een CRM-oplossing voor kleine bedrijven met functionaliteit voor contact- en taakbeheer. Met de software kunnen gebruikers de communicatie met klanten volgen, zodat teams de status van deals en relaties kunnen bekijken. Contacten kunnen vanuit Outlook, Gmail en Excel in Highrise worden geïmporteerd en getagd, zodat ze kunnen worden georganiseerd, gefilterd en doorzocht. Gebruikers kunnen ook notities en opmerkingen toevoegen aan contactgegevens en aangepaste gegevensvelden voor personen en bedrijven gebruiken. Met de Highrise taakbeheerfunctionaliteit kunnen gebruikers taken maken, taken per bedrijf, contactpersoon of project bekijken en herinneringen aan projecten toevoegen. Gebruikers kunnen ook adresboeken delen, belangrijke e-mails opslaan, documenten aan projecten toevoegen en de privacy-instellingen beheren. Highrise biedt een functie genaamd "Good Morning", een virtuele persoonlijke assistent die gebruikers helpt bij het organiseren en reageren op inkomende activiteiten die aandacht nodig hebben. De software maakt verbinding met MailChimp, zodat gebruikers e-mailmarketingcampagnes kunnen targeten en naar contacten kunnen sturen. De software kan via API ook worden geïntegreerd met andere tools van derden.

Website: 37signals.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Highrise. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.