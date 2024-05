GRMS is de erkende leider in het aanbieden van aanpasbare risicobeoordelingsprogramma's voor leveranciers in meer dan 120 landen over de hele wereld. Door gebruik te maken van een geavanceerd technologieplatform biedt GRMS bedrijven de mogelijkheid om hun leveranciers proactief te beheren en voortdurend te controleren op belangrijke risicocomponenten. De diensten van GRMS omvatten de verificatie van gegevens, fysieke beoordeling van documenten en een ondersteuningssysteem dat leveranciers helpt om naleving te verkrijgen van de unieke risicobeoordelingsvereisten van een klant. Sinds 2010 bedient GRMS een wereldwijde klantenkring van bedrijven en organisaties, variërend van middelgrote bedrijven tot Fortune 50-bedrijven.

Website: globalrms.com

