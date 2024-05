Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

IFS ontwikkelt en levert bedrijfssoftware voor bedrijven over de hele wereld die goederen produceren en distribueren, activa bouwen en onderhouden en servicegerichte activiteiten beheren. Binnen ons enkele platform zijn onze branchespecifieke producten van nature verbonden met één enkel datamodel en maken ze gebruik van ingebedde digitale innovatie, zodat onze klanten het beste uit zichzelf kunnen halen wanneer het er voor hun klanten echt toe doet – op het Moment of Service. De branche-expertise van onze mensen en van ons groeiende ecosysteem, samen met de toewijding om bij elke stap waarde te leveren, heeft van IFS een erkende leider en de meest aanbevolen leverancier in onze sector gemaakt.

Website: ifs.com

