Goodmeetings is een video-first AI & Analytics-platform dat exclusief is gebouwd voor verkoop op afstand. Naast de traditionele videovergaderingsbehoeften van verkoopteams, automatiseert het verkoopworkflows voor productiviteit en maakt het gebruik van AI om dynamische signalen en duwtjes te geven voor verkoopconversie. Het biedt verkoopleiders ook mogelijkheden via slim beheer van metagegevens over vergaderingen en analyses van verkoopprestaties.

Website: goodmeetings.ai

