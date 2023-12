Floww.ai is een door GenAI aangedreven softwarepakket dat High Velocity-verkoop voor B2C- en B2B2C-bedrijven mogelijk maakt. Het geïntegreerde verkoopplatform van Floww.ai biedt Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations geïntegreerd met moderne communicatiestack. De geavanceerde generatieve AI-tools van Floww.ai, Sales Co-Pliot en Analytics Co-Pliot, maken efficiënte en hoogwaardige verkoopbenaderingen mogelijk, mogelijk gemaakt met onmiddellijke analyses en diepgaande inzichten. De meerderheid van de CRM's is in de eerste plaats gebouwd voor B2B-gebruiksscenario's en is niet effectief geschikt voor B2C- en B2B2C-bedrijven. De hoge snelheid en omvang van moderne B2C-verkopen vereisen een geïntegreerd verkoopplatform dat flexibel verkoopmanagement mogelijk maakt en zich snel kan aanpassen aan dynamische marktomgevingen.

Website: floww.ai

