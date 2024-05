Flowbox is een bekroond SaaS-bedrijf dat een visueel marketingplatform biedt om merken te helpen sociale inhoud te benutten en te verspreiden tijdens het koperstraject om de betrokkenheid, het sociale bewijs en de verkoop te vergroten. Het hart van Flowbox ligt in de manier waarop technologie merken kan helpen bij het genereren en gebruiken van eigen, betaalde, verdiende en door gebruikers gegenereerde inhoud voor een effectievere, converterende en transparante marketing en e-commerce. Via ons platform kunnen onze klanten inhoud verzamelen, modereren en publiceren op hun website, online winkel en sociale kanalen. Flowbox, opgericht in 2016, is een van Europa's snelst groeiende marketingtechnologiebedrijven en stond op nummer 8 in de Deloitte Zweden Technology Fast 50 2020. In 2022 fuseerden Flowbox en Photoslurp tot één bedrijf en vandaag de dag heeft het gezamenlijke bedrijf 70 werknemers en kantoren in Stockholm, Barcelona en Amsterdam, met ruim 850 klanten in 40 markten. ⭐️ Geclassificeerd als nr. 8 op Deloitte's Technology Fast 50 Zweden ⭐️ Officiële metamarketingpartner

Website: getflowbox.com

