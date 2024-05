Payhawk is de toonaangevende oplossing voor uitgavenbeheer voor binnenlandse en internationale bedrijven in heel Europa, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Door bedrijfskaarten, terug te betalen onkosten, crediteuren en naadloze integraties van boekhoudsoftware te combineren in één product, maakt Payhawk zakelijke betalingen eenvoudig – voor iedereen. Payhawk helpt klanten in meer dan 32 landen de efficiëntie te maximaliseren, de uitgaven op schaal te beheersen en flexibel te blijven. Met kantoren in Londen, Berlijn, Barcelona, ​​Parijs, Amsterdam, Vilnius, Sofia en New York omvat het gevarieerde klantenbestand van Payhawk topnamen als LuxAir, Babbel, Vinted, Wallbox en Wagestream.

Website: payhawk.com

