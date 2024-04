Faselis Growth biedt kleine bedrijven een gemakkelijke manier om persberichten snel rechtstreeks naar nationale en lokale media te sturen. In tegenstelling tot veel andere diensten in deze categorie biedt Faselis Growth gemakkelijk vindbare gesegmenteerde medialijsten, een persberichtsjabloon dat net zo eenvoudig in te vullen als te bewerken is, en realtime rapportage over de levering van releases. En dat alles tegen een kostprijs die 70% lager ligt dan die van de concurrentie.

Categorieën :

Website: faselisgrowth.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Faselis Growth. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.