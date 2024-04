Chainwire is een nieuwssyndicatieservice voor de cryptocurrency- en blockchain-industrie. Chainwire is ontworpen voor cryptocurrency-projecten, blockchain-bedrijven, beurzen, investeringsmaatschappijen en PR-bureaus en maakt het mogelijk persberichten gelijktijdig te publiceren via hypergerichte crypto-mediakanalen. Wie zijn we? Chainwire is ontwikkeld door een ervaren PR-team met langdurige mediaverbindingen, waardoor u een directe lijn naar uw doelmarkt krijgt. Omdat we jarenlang in de frontlinie van de crypto-nieuwsdraadsector actief zijn geweest, hebben we banden gesmeed met elke grote uitgever in de branche. Hoe werken wij? Zodra u uw persbericht op Chainwire heeft ingediend, neemt ons redactieteam uw inhoud door en geeft u hun inzichten. Na vele jaren op het gebied van crypto & blockchain PR te hebben gewerkt, weten we hoe we u kunnen helpen uw PR krachtiger, relevanter en beknopter te maken. Dan gebeurt de magie, aangezien uw persbericht wordt gesyndiceerd naar hypergerichte crypto- en blockchain-mediakanalen, rechtstreeks via de integratie van Chainwire. Zodra de PR is verspreid, kunt u de resultaten vrijwel in realtime analyseren. Waarom kettingdraad? Geautomatiseerde distributie bespaart u tijd en moeite, waarbij de service van Chainwire uw verhalen op de voorpagina plaatst van alle crypto-mediasites die er toe doen.

Website: chainwire.org

