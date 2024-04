iCrowdNewswire werd in 2015 opgericht door een team van voormalige senior executives van Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones en andere toonaangevende financiële en zakelijke nieuwsorganisaties. Met duizenden persberichten die dagelijks worden gepubliceerd en verspreid, is de concurrentie ongekend hoog. iCrowdNewswire onderscheidt zich van de concurrentie door traditionele releasediensten te verbeteren, premium- en nichedistributiefuncties toe te voegen met de nieuwste AI-technologieën, geografische en demografische targeting, op AI gebaseerde vertalingen, samengestelde e-maildistributie, levering aan premiumdatabases en aanvullende distributie via digitale spraakassistenten zoals Amazon Alexa om uw publiek rechtstreeks te bereiken, uw merkbekendheid onmiddellijk te vergroten en uw conversies te verbeteren. Met onze innovatieve, gebruiksvriendelijke producten vergroot u het bereik van uw persbericht. ReleaseLive van iCrowdNewswire brengt een revolutie teweeg in de traditionele distributie van persberichten door het combineren van advertentiegestuurde distributie, mogelijk gemaakt door Google, Taboola, Facebook, Instagram en LinkedIn, om uw persbericht een boost te geven. iCrowd brengt uw release effectief op de markt, waarbij betaalde sociale en digitale mediadistributie wordt gecombineerd om uw release naar nieuwe hoogten te tillen en een gerichte ROI te leveren met echte analyses van uw campagne die bruikbare rapportage opleveren.

Website: icrowdnewswire.com

