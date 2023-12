Disroot Pads

Creëer en bewerk documenten gezamenlijk in realtime, rechtstreeks in de webbrowser. De pads van Disroot worden aangedreven door Etherpad. Een notitieblok is een online tekst die u gezamenlijk in realtime, rechtstreeks in de webbrowser, kunt bewerken. De wijzigingen van iedereen worden onmiddellijk op alle schermen weergegeven. Schrijf artikelen, persberichten, to-do-lijsten, etc. samen met je vrienden, medestudenten of collega's.

Website: disroot.org

