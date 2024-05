DMSi Software

DMSi brengt nieuwe technologie en nieuwe ideeën naar de bouwmaterialenindustrie via onze gespecialiseerde bedrijfsbeheersoftware. We brengen een revolutie teweeg in een van de grootste en meest cruciale sectoren ter wereld. Gelukkig houden wij van een uitdaging. We hebben posities voor mensen die graag trainen in onze software, zakelijke problemen van klanten onderzoeken en oplossen en de toeleveringsketens optimaliseren met op maat gemaakte oplossingen. We hebben posities voor software-ingenieurs, ontwerpers, systeemingenieurs, analisten, producteigenaren en productmanagers die innovatieve technologieën verkennen en menselijke interfaces creëren. We hebben functies die ons bedrijf doen bruisen op het gebied van verkoop, marketing, personeelszaken en boekhouding, en die ons merk en ons team helpen ontwikkelen. Wat ons drijft, is dat we ons omringen met slimme, vriendelijke, nieuwsgierige mensen die houden van de grenzeloze mogelijkheden die het gebied van bedrijfscomputersoftware te bieden heeft.

Website: dmsi.com

