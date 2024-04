Botsify is een platform waarmee mensen en bedrijven hun eigen slimme chatbots kunnen maken zonder te weten hoe ze moeten coderen. Mensen kennen hun bedrijf zelf beter dan wie dan ook en als experts op het gebied van business cases kunnen ze taken automatiseren zoals FAQ's, klantenondersteuning, het invullen van een formulier en het verzamelen van gegevens van mensen. We streven ernaar om met elk technisch gadget de conversatie in het bedrijfsleven, het onderwijs en de menselijke interface te veranderen. We automatiseren gesprekken/use-cases zodat een persoon nu een computergesprek kan voeren/show/instructies kan krijgen van de persoon op het scherm. We zijn disruptief in onze missie om de beste te zijn en brengen ook nieuwe aanbiedingen in de stem!

Website: botsify.com

