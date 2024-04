Ideta biedt een no-code platform waarmee bedrijven eenvoudig conversatieassistenten kunnen creëren op tal van communicatiekanalen zoals webpagina's, sociale media, instant messaging-apps en meer via API. De oplossing maakt het maken van chatbots en het gebruik van AI voor iedereen toegankelijk. DIENSTEN VAN IDEATA * Een platform voor het bouwen van chatbots zonder code * Een tool voor gemeenschapsbeheer * Een team tot uw dienst om uw gespreksassistenten te creëren * Een 5-daagse training over gespreksonderwerpen en het maken van je eerste bot DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN IDEATA Het platform van Ideta is het enige dat collaboratief, multi-NLP, schaalbaar, in SaaS (of op locatie) is en waarmee je chatbots kunt creëren die gepersonaliseerd, verbonden, via meerdere kanalen en toegankelijk zijn. IDEATA'S REFERENTIES * Grote accounts zoals ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group… * MKB-bedrijven die hun diensten in conversatievorm moeten aanpassen en automatiseren Volgens Salesforce en Gartner denkt 77% van de consumenten dat chatbots hun verwachtingen van bedrijven in de komende vijf jaar zullen transformeren en zal 50% van de bedrijven in 2021 meer uitgeven aan chatbots dan aan het ontwikkelen van mobiele applicaties.

