Disroot Polls

Online service voor het snel en eenvoudig plannen van een afspraak of het nemen van beslissingen. De peilingen van Disroot worden mogelijk gemaakt door Framadate. Framadate is een online dienst waarmee u snel en eenvoudig een afspraak kunt plannen of een beslissing kunt nemen. Maak uw peiling, deel deze met uw vrienden of collega's, zodat zij kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces en de resultaten kunnen krijgen!

Website: disroot.org

