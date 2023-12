Disroot Project Board

Een projectmanagementtool. Het Project Board van Disroot is een projectmanagementtool, mogelijk gemaakt door Taiga, die werkt met een agile methodologie in gedachten. Het creëert een duidelijk, visueel overzicht van de huidige status van uw project voor alle betrokkenen. Het maakt plannen heel eenvoudig en houdt u en uw team gefocust op de taken. Maak eenvoudig een project aan, nodig uw groepsleden uit, maak taken aan en plaats ze op het bord. Bepaal wie de verantwoordelijkheid voor de taken op zich neemt, volg de voortgang, geef commentaar, beslis en zie uw project bloeien.

Website: disroot.org

