Cyfe, Inc. is een selfservice cloudgebaseerd softwarebedrijf voor business intelligence-applicaties, gevestigd in Los Angeles, Californië. Het bedrijf staat bekend om de creatie van de business dashboard-app, ontworpen om gegevens uit verschillende geïntegreerde bronnen van business intelligence te analyseren, transformeren en rapporteren. Het is een freemium-applicatie om alle bedrijfsstatistieken op één plek bij te houden en te monitoren. Hoewel de kernmarkten zich nog steeds in de Verenigde Staten bevinden, heeft Cyfe zich wereldwijd uitgebreid en is nu actief in 15 landen over de hele wereld.

Website: cyfe.com

