CloudEngage stelt u in staat uw community te creëren en te onderhouden. We doen dit door elegante, schaalbare, geavanceerde en zeer gepersonaliseerde tools te creëren waarmee u kunt communiceren en unieke inhoud aan uw publiek kunt aanbieden. Videochat met Chord Connect™ Ervaar videochat van de hoogste kwaliteit, geen downloads vereist. Stuur gewoon uw persoonlijke videolink naar vrienden en familie en u bent vertrokken! Gepersonaliseerde livechat met Chord Chat™ Onze clean sheet-aanpak combineert personalisatie met agentgestuurde livechat. Geen enkel ander platform combineert dit niveau van eenvoud en verfijning. Video-Forward platform voor sociale betrokkenheid, Chord Communities™ Chord Communities zijn uiterst flexibel en ongelooflijk eenvoudig te gebruiken en stimuleren de betrokkenheid rechtstreeks op uw website. Van regelmatig geplande videovergaderruimtes tot spontane één-op-één gesprekken, wij staan ​​voor u klaar. Geautomatiseerde gegevensverzameling voor personalisatie met AIM™ Waardevolle doelgroepsegmenten worden automatisch opgebouwd met machine learning. Elke externe campagne die u uitvoert, wordt actiegericht op uw website, nu en in de toekomst. Gepersonaliseerde webervaringen met Personalize™ CloudEngage helpen u uw klanten de meest persoonlijke, relevante en intuïtieve ervaring te bieden die mogelijk is wanneer zij uw website bezoeken. AI-aangedreven zelfbediening met AnswerDash™ AnswerDash AI voorspelt de behoeften van gebruikers en presenteert vragen en antwoorden die contextueel zijn voor de webpagina of gepersonaliseerd zijn voor de gebruiker. Nu kunnen uw klanten direct antwoord krijgen zonder een ticket in te dienen of een livechat te starten.

Website: cloudengage.com

