Modern Connect is een digitaal platform dat de volgende stap is in het verbeteren van de communicatie tussen tandartsen en laboratoria. Via Modern Connect kunnen tandartsen nu elk individueel geval gemakkelijk volgen, live chatondersteuning krijgen en ook digitaal nieuwe laboratoriumbestellingen plaatsen terwijl ze tegelijkertijd foto's indienen.

Website: moderndentallab.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Modern Connect. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.