ClientTether

Maak direct verbinding met leads die zijn gegenereerd door uw marketinginspanningen met ons automatiseringsplatform voor verkoopbetrokkenheid en CRM. Stuur een gepersonaliseerd sms-bericht, ontvang een telefoontje, stuur een e-mail of zelfs een doos brownies binnen 29 seconden wanneer u een lead ontvangt om de leadconversie te maximaliseren. Onze franchiseklanten vinden het geweldig dat ze met behulp van ons platform 100% leadopvolging binnen hun netwerken kunnen garanderen. Converteer leads moeiteloos via onze geautomatiseerde follow-up- en planningstechnologie. Plan afspraken, telefoontjes, sms-berichten en e-mails naar uw klanten op basis van het door u gewenste tijdsbestek en de frequentie. Zorg er ook voor dat uw team elke offerte, elke gemiste kans en elke geconverteerde lead consistent opvolgt. Creëer langdurige relaties en behoud klanten via ons geautomatiseerde retentieprogramma. Communiceer met uw klanten met minimale inspanning van u. Plan e-mails, sms-berichten en telefoontjes en stuur gepersonaliseerde postkaarten, bedankkaartjes, brownies, golfballen of andere fysieke media om een ​​rijke, omni-channel strategie voor retentie en hernieuwde betrokkenheid te creëren. Gebruik onze geïntegreerde tools voor voorstelbeheer om prachtige voorstellen of snelle offertes te maken. Ontvang meldingen wanneer ze zijn geopend en wanneer uw klanten onze tools voor elektronische handtekeningen hebben gebruikt om uw vacature te ondertekenen en goed te keuren. Automatiseer het online beoordelingsbeheer om ervoor te zorgen dat u uw online reputatie optimaliseert met behulp van onze reputatiemanagertool. Ons platform is ontworpen voor thuisservice- en andere servicefranchises en bedrijven. Dankzij onze dataarchitectuur kunnen franchisesystemen ons platform out-of-the-box inzetten zonder enorme aanpassingen om aan hun behoeften te voldoen. Zowel bedrijfseigenaren als franchisegevers zijn dol op onze visuele pijplijn en onze dynamische dashboards. Volg en monitor de groei van de leadflow, leadattributie, verkoopprogressie, activiteit en sluitingspercentages bij bedrijven met meerdere locaties of meerdere units

Website: clienttether.com

