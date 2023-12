CDNetworks, opgericht in 2000, is een full-service content delivery network (CDN) dat technologie, netwerkinfrastructuur en klantenservice levert voor de levering van internetinhoud en -applicaties. Het bedrijf positioneert zichzelf als een multinationale aanbieder van contentleveringsdiensten, met een bijzondere nadruk op opkomende internetmarkten, waaronder Zuid-Amerika, India en China. Het contentleveringsnetwerk van het bedrijf bestaat uit 1.500 Point of Presence (PoP's) op vijf continenten. Diensten omvatten CDN, videoversnelling, DDoS-bescherming, cloudopslag, cloud access security broker (CASB), webapplicatiefirewall (WAF) en beheerde DNS met cloud-loadbalancing. De belangrijkste onderscheidende factoren zijn onder meer een groot aantal wereldwijde PoP's, een goede netwerkaanwezigheid in China en Rusland, en spraakmakende klanten zoals Forbes, Samsung en Hyundai. CDNetworks heeft kantoren in de VS, Zuid-Korea, China, Japan, Groot-Brittannië en Singapore. CDNetworks heeft de kleuren van het logo in 2018 veranderd van blauwgroen naar veelkleurig, met de slogan "Accelerate, Secure, Control". Het hoofdkantoor is eind 2018 vanuit Hong Kong verhuisd naar Singapore.

Website: cdnetworks.com

